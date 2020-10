„Turnpapst“ Otto Baur ist tot

Foto: rz

Otto Baur ist tot! Der Gmünder „Turn-​Papst“ ist am Sonntagmorgen im Alter von 85 Jahren verstorben, nachdem er eine Woche zuvor noch unter den Zuschauern bei „seinen“ Turnern im Heimwettkampf des TV Wetzgau gegen Singen gewesen ist.

Mittwoch, 28. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

80

Den Namen „Turnpapst“ hat Otto Baur schon recht früh bekommen, zum einen als Ausdruck seiner Verdienste, die er sich in der Sportart Turnen erworben hat, zum anderen auch weil sein Wort so etwas wie ein Dogma gewesen ist. Auf seinen allergrößten Erfolg hat er aber lange, lange Zeit warten und unermüdlich dafür kämpfen müssen: Eine Schnitzelgrube für die Turnerinnen und Turner, die ansonsten immer viele Kilometer zurücklegen mussten, um ordentlich trainieren zu können. Mit dem Bau des Turnzentrums im Unipark war dieser Wunsch, diese Notwendigkeit, dann endlich auch erfüllt. „Mit ihm verliert der TV Wetzgau eine herausragende Persönlichkeit“, sagt der heutige TVW-​Vorsitzende Stefan Preiß. „Solche Charaktere wie Otto Baur findet man heutzutage immer weniger“, sagte der damalige Sportbürgermeister und heutige Landrat Joachim Bläse über den Gmünder Turnvater anlässlich dessen. Geburtstag. Und: „Er hat echte Pionierarbeit geleistet. Ohne ihn wäre das Turnen in Gmünd nicht da, wo es heute ist.“

