Viele Flächenbrände: „Gmünder Feuerwehr“ in und um Székesfehérvár oft im Einsatz

Es ist erstaunlich, wie ein betagtes Schwäbisch Gmünder Feuerwehrfahrzeug mitsamt Einhorn-​Wappen in diesem Jahr oft in Internet-​Nachrichten aus Ungarn auftaucht. Das Tanklöschfahrzeug TLF 16 /​ 24 war einst bei der Abteilung Innenstadt, zuletzt bei der Abteilung Bettringen der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd stationiert und war fast 30 Jahre lang das „erste Arbeitstier“ bei Brandeinsätzen in und um Gmünd. Fortan in Székesfehérvár!

Mittwoch, 07. Oktober 2020

Heino Schütte

Székesfehérvár

Viele Erinnerungen sind bei Gmünder Feuerwehrleuten mit diesem Tanklöschfahrzeug verbunden. Doch nach so langer Dienstzeit hatte der Zahn der Zahn an dem Gefährt genagt sowie Technik und Motorisierung waren überholt. Es wurde unlängst im Rahmen der seitJahren gepflegten und lebendigen Städte– und Feuerwehrfreundschaft der noch jungen Freiwilligen Feuerwehrübergeben. In Eigenarbeit auf Vordermann gebracht sowie gepflegt und gehegt ist das „Einhorn-​TLF“ dort nun besonders in diesem Jahr sehr oft auch bei Flächen– und Waldbränden im Einsatz und leistet mit seinem-​Löschwassertank wertvolle Dienste. Und stolz trägt das Feuerwehrauto weiterhin das Einhorn-​Wappen Mehr darüber am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

