Warum die Digitalisierung Patienten und Ärzten nützt

Der Gmünder Allgemeinmediziner Dr. Alexander Stütz will die digitale Vernetzung. Die AOK Ostwürttemberg unterstützt ihn bei diesem Vorhaben über das AOK-​Hausarztprogramm – auch zum Wohl des Patienten.

Dienstag, 10. November 2020

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer



Wenn ein Beschäftigter vom Arzt krankgeschrieben wird, bekommt er einen gelben Papierschein in dreifacher Ausfertigung – einen für den Arbeitgeber, einen für die Krankenkasse und einen für sich selber – ausgehändigt. Auch in anderen Bereichen der Medizin ist die klassische Bürokratie in Papierform noch ein Hemmschuh für effizientes Arbeiten.





Wie man dank moderner Technik vieles besser machen könnte, steht am 11 . November in der RZ!















Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



244 Aufrufe

98 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb