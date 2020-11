Heubach will gute Voraussetzungen für Digitalisierung schaffen

Die Digitalisierung an den Heubacher Schulen war bereits mehrmals Thema im Gemeinderat. Bei der Sitzung des Verwaltungsausschusses ging es am Mittwoch um die Festlegung der weiteren Vorgehensweise.

Donnerstag, 12. November 2020

Nicole Beuther

Wie der aktuelle Stand bei der Digitalisierung an den Heubacher Schulen ist und welcher Beschluss zu „Little Bird“ und der Kita-​Info-​App gefällt wurde, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



„Wir wollen gute Voraussetzungen für die Bildung im Zeitalter der Digitalisierung bereitstellen“, so Bürgermeister Frederick Brütting. Ein Satz, den die Vertreter der Schulen, die im Zuschauerraum Platz genommen hatten, zufrieden zur Kenntnis nahmen. Mehr denn je wurde in diesem Jahr klar, wie wichtig die Digitalisierung an den Schulen ist. Finanzielle Unterstützung hierfür gibt es vom Bund und dem Land. Von der Gesamtsumme in Höhe vonMillionen Euro liegt der Eigenanteil der Stadt Heubach beiEuro.

