Ebbe im Schießtal: Bemühungen für Reaktivierung des Badesees

Ungewohnter Anblick in diesem Herbst im Schießtal. Der Stau– und einstige Badesee ist abgelassen. Sieht aus wie bei Ebbe an der Nordseeküste.

Freitag, 13. November 2020

Heino Schütte

Die Aktion steht im Zusammenhang mit Bemühungen, die Wasserqualität wieder zu verbessern. Seit Jahren ist das Baden im Schießtalsee verboten, obwohl er direkt an das Bud-​Spencer-​Freibad angrenzt. Viele erinnern sich noch an den kombinierten und idealen Badespaß: Becken oder/​und See. Und Kinder spielten gerne an den Uferzonen, die jedoch nun überwiegend zugewuchert und kaum noch zugänglich sind. Mehr zum Thema am Freitag in der Rems-​Zeitung.

