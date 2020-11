Alkohol im Spiel: Autofahrerin verletzt Fußgängerin und deren Sohn

Eine unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrerin hat am Freitagabend in der Friedrich Bauer-​Straße in Welzheim einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Eine Fußgängerin und ihr kleiner Sohn wurden dabei verletzt.

Samstag, 14. November 2020

Eine-​jährige Mutter wollte mit ihrem-​jährigen Sohn einen Fußgängerüberweg bei Grün überqueren. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich die-​jährige Autofahrerin dem Fußgängerüberweg. Sie missachtete das Rotlicht an dem Fußgängerweg und stieß mit der-​Jährigen zusammen. Die Mutter wurde schwer verletzt. Ihr-​jähriger Sohn erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die-​Jährige Unfallverutrsacherin erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde einbehalten.

