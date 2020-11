Bei Wißgoldingen: 16 -​jähriger Leichtkraftradfahrer schwer verunglückt

Symbolfoto: hs

Schwere Verletzungen erlitt ein 16 -​jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der kurvenreiche Landesstraße zwischen Rechberg und Wißgoldingen.

Sonntag, 15. November 2020

Heino Schütte

20 Sekunden Lesedauer



16

15

66

10000

Der-​Jährige war auf seinem Leichtkrafrad gegenUhr von Rechberg in Richtung Wißgoldingen unterwegs. Bergabwärts und in einer unübersichtöichen Rechtskurve geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn stieß dort frontal mit einem Personenwagen zusammen, der von einem-​jährigen Mann gelenkt wurde. Der Zweiradfahrer wurde schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert, der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rundEuro.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



270 Aufrufe

82 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb