Weitere Corona-​Todesfälle im Ostalbkreis

Über das vergangene Wochenende hat das Landratsamt Ostalbkreis 264 Neuinfektionen registriert. Zudem hat es im Kreis drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Deren Zahl steigt damit auf 58 .

Montag, 16. November 2020

Die Daten wurden am Sonntag bisUhr von den Laboren an die Gesundheitsbehörde übermittelt. Demnach sind nun fastMenschen im Ostalbkreis positiv auf das Coronavirus getestet, und der Sieben-​Tage-​Inzidenzwert liegt beiNeuinfektionen proEinwohner. Im Rems-​Murr-​Kreis beträgt diese allgemein als Vergleichswert herangezogene Zahl bei— was allerdings immer noch weit davon entfernt ist, um von einer Entspannung zu reden. Dies wäre der Fall, wenn zunächst dieer und dann dieer-​Marke unterschritten würde.In fast allen Städten und Gemeinden im Kreis, die bisher die meisten Fälle hatten, sind die Zahlen zurückgegangen. Nur in Gmünd wurden vier Fälle mehr registriert. Dort sind es aktuell. In Aalen sind derzeit(-) Menschen infiziert.Unterdessen haben sich in immer mehr Senioreneinrichtungen die Verdachtsfälle bestätigt. Zum Teil haben Hausleitungen – ähnlich wie in den Kliniken im Ostalbkreis – mit einer Einschränkung der Besuchsmöglichkeiten reagiert, um die Bewohner(innen) besser abzuschirmen.

