Kleinen Tresor bei Wohnungseinbruch mitgenommen

Ein kleiner Tresor war die Beute eines Wohnungseinbruchs am Samstag in Heubach. Der oder die Täter werden noch gesucht.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet nun Zeugen, denen möglicherweise die Täter mit dem roten Mantel aufgefallen sind, sich unter Telefon 07171 /​ 358 – 0 zu melden.

Das steht zu dieser Straftat im Polizeibericht: Am Samstag, in der Zeit zwischenUhr undUhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Erdgeschoßwohnung in der Bühlstraße in Heubach. Aus der Wohnung entwendeten sie einen kleinen verschlossenen Tresor, indem Ausweispapiere und Unterlagen aufbewahrt wurden. Außerdem nahmen die Täter noch einen weinroten Damenwintermantel entwendet. Möglicherweise wickelten die Täter darin den entwendeten Tresor ein, um nicht aufzufallen. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

