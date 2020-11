Seelsorge unter erschwerten Bedingungen

Foto: kama

Die in einigen Bereichen der Seelsorge einfach nötige körperliche Nähe steht im Widerspruch zum Gebot der Stunde, nämlich zum Abstand halten und Vermeiden von Kontakten.

Montag, 23. November 2020

Gerold Bauer

25 Sekunden Lesedauer



Blickt man darauf, was die katholische Kirche von den meisten anderen Konfessionen unterscheidet, so ist es unter anderem die besonders exponierte Stellung der geweihten Priester. Bestimmte Sakramente zu spenden, ist ihnen vorbehalten – und dazu gehört neben den Sterbesakramenten beispielsweise die Salbung von Kranken oder die Abnahme der Beichte. Beides ist in Zeiten der Corona-​Pandemie erschwert.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



177 Aufrufe

102 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb