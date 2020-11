Früherer Start in die Weihnachtsferien — weniger Corona?

Foto: Manfred Jahreis_​pixelio

Die Weihnachtsferien sollen in ganz Baden-​Württemberg verpflichtend verlängert werden. Betreuungsprobleme müssen berufstätige Eltern in Schwäbisch Gmünd nicht befürchten. „Wir können die Notbetreuung stemmen“, stellt Klaus Arnholdt, Leiter des Amts für Bildung und Sport in Gmünd, klar.

Donnerstag, 26. November 2020

Nicole Beuther

Normalerweise wäre der 22 . Dezember, ein Dienstag, der letzte Schultag für die Schüler gewesen. Nun werden sich die Schüler zum letzten Mal am Freitag, 18 . Dezember, sehen, ehe sie in die Ferien entlassen werden. Damit sollen vor dem Weihnachtsfest mit der Familie Kontakte minimiert werden und so zum Schutz vor Corona-​Infektionen beigetragen werden.





Weshalb Daniela Maschka-​Dengler, die geschäftsführende Schulleiterin der Gmünder Grund-​, Haupt– und Realschulen, die Regelung mit gemischten Gefühlen sieht, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



