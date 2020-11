Muslime distanzieren sich mit Nachdruck von Attentätern

Auf die Serie an grausamen Attentaten mit islamistischem Hintergrund in jüngster Vergangenheit haben die Islamischen Gemeinden in Gmünd mit Bestürzung reagiert und sich in einer gemeinsamen Presseerklärung vom Gedankengut solcher Täter unmissverständlich und sehr deutlich distanziert.

Mittwoch, 04. November 2020

Gerold Bauer

„Solche Leute gehören nicht uns!“ stellte der neue Vorsitzende der DITIB-​Moschee, Ibrahim Aslan, im Gespräch mit der Rems-​Zeitung, Unisono mit Adem Cicigül von der Milli-​Görus-​Moschee machte Aslan deutlich, dass der Koran und die Worte des Propheten Mohammed keine Rechtfertigung für solche Taten bieten. Terrorismus und Gewalt sei unvereinbar mit den Grundaussagen des Koran.





Über das Gespräch mit den Vertretern der beiden Moscheen berichtet die Rems-​Zeitung ausführlich am 4 . Oktober!



