Vorsicht: Forstarbeiten im Taubental

Foto: hs

Wer ein echter Philosoph ist, sprich die Weisheit liebt, beachtet ab Freitag im Taubental die Sperrschilder im Bereich des Sebastian-​Kneipp-​Wegs. Es könnte dort aufgrund von Forstarbeiten nämlich für Fußgänger oder Radfahrer sehr gefährlich werden.

Mittwoch, 04. November 2020

Gerold Bauer

Die Forst-​Außenstelle Schwäbisch Gmünd des Landratsamts Ostalbkreis teilt mit, dass ab dem. November im Taubentalwald in Schwäbisch Gmünd entlang des Sebastian-​Kneipp-​Weges Holzfällarbeiten stattfinden. Stellenweise ist für ca. zwei Wochen mit Behinderungen durch Maschinen und mit verschmutzten Wegen zu rechnen. Die planmäßige Waldpflege dient der Förderung eines strukturreichen Mischwaldes und der natürlichen Waldverjüngung und kommt so auch dem hohen Erholungswert dieses beliebten städtischen Waldgebietes zugute.Aus Sicherheitsgründen müssen zeitweilig Wege gesperrt werden. Die Sperrung ist durch Absperrbänder und entsprechende Hinweisschilder deutlich gemacht und gilt für jede Art der Wegenutzung. „Wir erleben immer wieder, dass Fußgänger oder Radfahrer die Sperrungen ignorieren und sich selbst in erhebliche Gefahren bringen. Wo tonnenschwere Bäume gefällt und bewegt werden, dürfen Wege und Waldbestände nicht betreten werden“, mahnt Forstrevier – leiter Heiner Mohring und bittet angesichts dieser Gefahrenlage eindringlich, die Sperren zu beachten.

