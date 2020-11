Leonhardimesse am Reiterle

Fotos: Gerhard Nesper

Am Freitag, dem Gedenktag des Heiligen Leonhard, wurde rund um die Reiterleskapelle von Pfarrer Dr. Horst Walter zum dritten Mal eine Leonhardimesse gefeiert.

Freitag, 06. November 2020

Gerhard Nesper

23 Sekunden Lesedauer



Naturgemäß ging Dr. Walter in seiner Predigt auf den „Kettenheiligen“ Leonhard ein, auf seine Herkunft, sein Leben als Mönch und Eremit, der ein Bischofsamt abgelehnt und als Dank für die Hilfe bei der Geburt von der Königin Land erhalten habe, auf dem er das Kloster St. Leonhard gründete. Auch die Tätigkeiten Leonhards als Gefangenenbefreier und Krankenheiler waren Themen in der Predigt.Ein ausführlicher Bericht steht in der Samstagausgabe der Rems-​Zeitung.

