Lockdown: Auch der Einzelhandel im Raum Gmünd muss ab Mittwoch schließen

Soeben (Sonntagmorgen, dritter Advent) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den bundesweiten und verschärften Lockdown bekanntgegeben. Danach muss der Einzelhandel auch im Raum Schwäbisch Gmünd ab kommenden Mittwoch seine Pforten schließen. Nur Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Apotheken u.ä.) dürfen geöffnet bleiben.

Sonntag, 13. Dezember 2020

Heino Schütte

Es wird auch kein Feuerwerk geben. Per Verordnung soll der vielfach schon angekündigte Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten werden. Die weiteren Regeln untersagen praktisch jede Silvesterparty. Für Familienfeste und –begegnungen zu Weihnachten gibt es Ausnahmebestimmungen, verbunden mit der eindringlichen Bitte der Bundeskanzlerin für eine größtmögliche Eigenverantwortung und private Sorgsamkeit. Der Lockdown soll bis. Januar seine Gültigkeit haben. Folgende Branchen dürfen laut einer ersten Übersicht geöffnet bleiben: Lebensmittel und Drogerieartikel, Apotheken, Sanitätshäuser, Banken, Poststellen, Tankstellen und Kfz-​Werkstätten. Angekündigt wurde bei der Bundespressekonferenz auch eine Verlängerung der Schulferien vom. Dezember bis. Januar. Die Umsetzung ist Ländersache. Ausführliches dazu und auch genauere Infos zu den enger gefassten Ausgangsbeschränkungen am Montag in der Rems-​Zeitung.

