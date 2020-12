Ein Stück Design– und Werkgeschichte in vier Jahrzehnten

Über drei Jahrzehnte prägte Max Schanz in der Region Schwartenberg maßgeblich den Stil und die Qualität der erzgebirgischen Holz– und Spielwarenproduktion. Seine beiden in Gmünd lebenden Enkelkinder Sabine Rommel und Mathias Zahn haben ihm ein Buch gewidmet.

Mittwoch, 16. Dezember 2020

Nicole Beuther

Erinnerungen an den Großvater haben die beiden Designer kaum. In dem Jahr, als Max Schanz starb – der Vater mütterlicherseits –, hat Mathias Zahn das Licht der Welt erblickt; seine Schwester war zweieinhalb Jahre alt. Die Erinnerungen sind vor allem an Erzählungen der Mutter geknüpft. Und an das Spielzeug, das sie von klein auf – aufgewachsen sind sie in Neu-​Ulm – begleitet hat. Nicht zuletzt sind da die vielen Besuche in Seiffen/​Erzgebirge, wo diese ganz besondere Familiengeschichte ihren Anfang nahm.





Über das Buchprojekt der Familie und die Arbeit des Großvaters berichtet die Rems-​Zeitung in der Donnerstagausgabe.



