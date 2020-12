Feuerwehreinsatz in Böbingen: Bagger hat eine Gasleitung abgerissen

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kommt es aktuell (Mittwochabend) in Böbingen. Nach ersten Informationen hat bei Bauarbeiten ein Bagger eine Gasleitung beschädigt.

Die Feuerwehren Böbingen und Heubach sind vor Ort. Die Polizei hat die Unglücksstelle abgesperrt. Sie befindet sich in der Mögglinger Straße. Vorsorglich werden an der Baustelle und in der näheren Umgebung Gasmessungen durchgeführt. Offenbar war es schnell gelungen, die beschädigte Gasleitung zu sichern.

Aktualisierung: Es besteht keine Gefahr für die Umgebung, der Gasaustritt konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr gestoppt werden.



