Böbinger Lichterfest 2024: Lichter, Spaß und die Mountain Crew

Fotos: gbr

Nachdem am Freitagabend schon die Sportlerehrungen im Rahmen des Lichterfests stattfanden, geht es am Samstagabend mit Drinks und noch mehr Live-​Musik weiter. Die RZ war vor Ort und hat Eindrücke gesammelt.

Samstag, 04. Mai 2024

Sarah Fleischer

27 Sekunden Lesedauer



Das Lichterfest findet im Bürgerpark am ehemaligen Bahndamm statt. Der wird dann an zwei Abenden mit vielen Lichtinstallationen und beleuchteten Skulpturen zu einem Treffpunkt für alle Generationen. Dazu gibt es am Samstag Live-​Musik, dieses Mal von der österreichischen „Mountain Crew“. Am Freitag waren bereits die regionalen gruppen „PLAN D“ und „Golden Island“ am Start. Nicht fehlen darf natürlich auch das gastronomische Angebot.







Mehr über das diesjährige Lichterfest steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



386 Aufrufe

109 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen