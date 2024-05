Ab Montag: Kanalbau zwingt Böbinger auf Umwege

Einschränkungen kommen von Montag, 6. Mai, bis voraussichtlich zum 13. Juni auf Anwohner und Pendler in den nördlichen Wohngebieten von Böbingen zu. Ein Teil der Schönhardter Straße, in der der Oberflächenwasserkanal erneuert wird, wird in diesem Zeitraum zur Einbahnstraße. Auf einem Grundstück an der Umleitungsstrecke beginnt zudem der Hausbau – eine Überschneidung, die sich nach Angaben der Gemeinde nicht vermeiden ließ.

Donnerstag, 02. Mai 2024

Benjamin Richter

Die Schönhardter Straße ist die einzige Haupterschließungsstraße zu den Wohngebieten Bietwang. Die bevorstehenden Baumaßnahmen werden daher nicht nur die direkten Baustellenbereiche beeinflussen, sondern auch erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr und die Anlieger in verschiedenen Straßen und den angrenzenden Wohngebieten Bietwang und Sommerrain haben.

„Diesbezüglich bitten wir um das Verständnis aller Betroffenen“, sagt Böbingens Bürgermeister Jürgen Stempfle. In enger Zusammenarbeit mit Landratsamt, Geschäftsbereich Straßenverkehr, der Gemeindeverwaltung, Baufirmen und Freiwilliger Feuerwehr seien verkehrsrechtliche Maßnahmen vorbereitet worden, um den Verkehr so sinnvoll und vor allem so sicher wie möglich zu organisieren.





Alle Umleitungs-​, Halteverbots– und Einbahnstraßenregelungen schlüsselt die Rems-​Zeitung in einem ausführlichen Bericht am 2. Mai auf. Die ganze Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

Beim Anwesen an der Bahnhofstraße 12 handelt es sich um jenes Grundstück, auf dem es vor zwei Jahren zu einem Wohnhausbrand gekommen war. Weil Bauherr und Firmen in der Zusammenarbeit mit der Versicherung an Fristen gebunden sind, war am Baustart 6. Mai für ein neues Mehrfamilienhaus nicht mehr zu rütteln.

