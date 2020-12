Wenn Corona-​Stress zu häuslicher Gewalt führt

Die aktuelle Situation führt in vielen Familien zu Stress und löst Konflikte aus. Nicht immer bleibt es bei Wortgefechten.

In einer Zeit wie dieser, in der vieles nicht planbar ist, und die häusliche Gewalt ansteigt, ist es dringend notwendig, für das Thema zu sensibilisieren.







Was haben nun das Virus und Partnerschaftsgewalt gemeinsam, wo sind die Zusammenhänge und gibt es Hilfe? Antworten finden man am 3 . Dezember in der RZ!



