Gewalt gegen Polizeibeamte bei Einsatz auf einer Party

Symbol-​Bild: gbr

Als eine Gruppe von sechs Personen in Gmünd am Samstag zu laut feierte, wurde die Polizei gerufen. Statt Einsicht zu zeigen, kam es zu Beleidigungen und Gewalt.

Sonntag, 27. Dezember 2020

Gerold Bauer

34 Sekunden Lesedauer



26

12

2020

22

45

19

30

Im weiteren Verlauf griff ein 22 -​Jähriger einen Polizisten körperlich an. Es musste körperlicher Zwang angewendet werden, um den renitenten Mann zu beruhigen. Dabei wurden die Polizeikräfte durch die anderen Personen mehrfach beleidigt.





Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Gegen die sechs Personen werden nicht nur Strafanzeigen erstattet, sie werden auch wegen Verstößen gegen die Corona-​Verordnung zur Verantwortung gezogen.

Am Samstag, den, gegenUhr, wurde im Türlensteg in Schwäbisch Gmünd eine Ruhestörung ausgehend von mehreren Personen gemeldet. Die eintreffenden Polizeikräfte stellten in einer Wohnung sechs Personen im Alter zwischenundJahren fest. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielten sie sich aggressiv und unkooperativ.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



426 Aufrufe

136 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb