Zwei Bewohner wurden bei einem Wohnhausbrand in Kirchenkirnberg in der Nacht zum Dienstag leicht verletzt.

Dienstag, 29. Dezember 2020

Gerold Bauer

Der zu Murrhardt gehörtende Ort Kirchenkirnberg grenzt an die Gschwender Gemarkung an. Gegen 3 . 45 Uhr wurden ein Ehepaar aus dem Schlaf gerissen und auf das Feuer aufmerksam. Sie konnten sich anschließend selbst aus dem Gebäude retten und die Rettungsdienste alarmieren. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Einfamilienhaus. Die beiden Verletzten wurden medizinisch versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus verbracht.

Das einstöckige Fachwerkhaus brannte im Innern völlig aus. Der entstandene Sachschaden könnte sich auf bis zu 500 . 000 Euro belaufen.







Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

