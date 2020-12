Sperrung der B-​ 29 -​Abfahrt in Böbingen

Wegen geotechnischen Erkundungsbohrungen ist in Böbingen die B-​ 29 -​Abfahrt Rosensteinstraße aus Schwäbisch Gmünd kommend vom 8 . bis 18 . Dezember jeweils in der Zeit von 8 bis 17 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über die B-​-​Abfahrten in Schwäbisch Gmünd und Mögglingen in Richtung Heubach geleitet.

