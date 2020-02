Über 100 Ehrungen in Mögglingen

Fotos: esc

Einer guten Tradition folgend werden in Mögglingen alle Bürgerinnen und Bürger, die Besonderes in ihren Vereinen oder als Blutspender geleistet haben gemeinsam geehrt. Deshalb hat der Abend den etwas sperrigen Namen Sport-​, Kultur– und Blutspenderehrung. Aber das tut dem Abend nicht weh. Es ist allemal ein Grund zum Feiern.

Mittwoch, 12. Februar 2020

Edda Eschelbach

Über ein proppenvolles Haus freute sich Bürgermeister Adrian Schlenker am Dienstagabend in der TV-​Halle, und darüber, dass von den überzu Ehrenden nur, wie er sagte „eine handvoll nicht kommen konnte“. Der Ehrungsabend finde nicht wie bisher im Alten Schulhaus statt, so Schlenker, weil dort einfach nicht genügend Platz für so viele Menschen sei. Und es waren sehr viele, denen er im Laufe des Abends eine Urkunde überreichen konnte. Wer geehrt wurde und wofür, können Sie am. Februar in der Rems-​Zeitung lesen.

