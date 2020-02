Vor 75 Jahren: Bombenhagel über Mögglingen

Viele Gedenktage erinnern in diesem Jahr an Ereignisse von 1945 : 75 Jahre war Ende Januar die Befreiung von Auschwitz her, im Mai wird es das Kriegsende in Europa sein. Dazwischen lag ein Ereignis, das für Mögglingen in einer Katastrophe hätte enden können.

Der Krieg war verloren, und wer sich ein bisschen Verstand bewahrt hatte, wusste das auch. Die Angriffe alliierter Jagdflugzeuge und Bomber im Hinterland signalisierten das Nahen der Front. Der. Februar war für die gegen Nazi-​Deutschland kämpfenden Truppen ein Großkampftag. Die Operation „Clarion“ (dt.: Fanfare) stand an. Mit ihr sollten möglichst alle Verkehrsknotenpunkte im Süden des Reichs zerstört werden. Dieser Wintertag vorJahren hätte für Mögglingen schlimm ausgehen können. Was damals geschah, können Sie am. Februar in der Rems-​Zeitung nachlesen.

