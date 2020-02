Beerdigung der Waldstetter Fastnacht

Fotos: Gerhard Nesper

Mit der Schurzwäsche am Aschermittwoch vor dem Rathaus und der anschließenden Gedenkfeier im Squash & Fit endete eine lange und schöne Fasnetsaison für die Waldstetter Wäschgölten.

Mittwoch, 26. Februar 2020

Gerhard Nesper

23 Sekunden Lesedauer



5

Um die. Jahreszeit zu beenden und die Waldstetter Fasnet zu Grabe zu tragen, traf sich die Trauergemeinschaft mit betrübten Gesichtern und ganz in schwarz gekleidet zur obligatorischen Schurzwäsche vor dem Rathaus, angeführt vom Präsidenten Martin Ehmann, den Oberwäschweibern Elke Kamitz und Claudia Schlosser, dem närrischen Büttel Ingo und einigen getreuen Wäschweibern. Was der Schultes in seiner Büttenrede alles ansprach, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

171 Aufrufe

92 Wörter

1 Stunde Online