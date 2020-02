Wird das Dorfauto in Ruppertshofen als „Kindergartenbus“ reaktiviert?

Die langen Umwege während der Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Birkenlohe hatten in Ruppertshofen für reichlich Unmut in der Bevölkerung gesorgt. Nun droht schon die nächste Baustelle, die vor allem junge Mütter auf dem Weg zum Kindergarten mit sehr langen Umwegen konfrontiert

Offiziell seit Montag ist die Kreisstraße zwischen Ruppertshofen und Hönig gesperrt – zunächst wegen der nötigen Baumfällarbeiten. Am ersten Tag der Sperrung war die Durchfahrt allerdings noch möglich. Dass diese Fahrbahn endlich saniert wird, empfindet praktisch jeder in der Gemeinde als Segen. Aber die damit bis November verbundene lange Umleitung bringt vor allem für Familien mit Kindergartenkindern zeitliche und finanzielle Belastungen.





Wo das Problem liegt und wie eine Lösung aussehen könnte, steht am 4 . Februar in der Rems-​Zeitung!



