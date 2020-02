Lorcher Faschingsumzug

Fotos: Gerhard Nesper

Einer der größten und längsten Faschingsumzüge im Ostalbkreis ist der Umzug der Locher Fastnetgesellschaft (LFG), der am Samstag schon zum 23 . Mal stattfand.

Samstag, 08. Februar 2020

Gerhard Nesper

Pünktlich wie immer setzte sich der Gaudiwurm bei Sonnenschein und blauem Himmel umUhr am Bahnhof in Bewegung. InsgesamtVereine aus nah und fern mit rundTeilnehmern, darunterEinzelfiguren,Masken– und Hästräger,Hexengruppen,Musikgruppen undTanzgarden zogen durch die von tausenden Zuschauern gesäumten Straßen der Innenstadt.Alle teilnehmenden Vereine hatten zusammenkm zurückgelegt, die weiteste Anfahrt hatte die Wächter Gilde aus Hohenlupfen bei Trossingen mitkm hinter sich. Die Vereine sind zusammenJahre alt, wovon die Narrenzunft Neuhausen mitJahren der älteste Teilnehmer war.Ein ausführlicher Bericht steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

