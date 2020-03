Wie Heubach den Verkehrslärm reduzieren will

Weniger ist mehr – diese Weisheit gilt vor allem in Sachen Verkehrslärm. Daher bemüht sich die Stadt Heubach seit Jahren darum, die akustischen Immissionen – vor allem jene, die durch den motorisierten Verkehr verursacht werden – hörbar einzudämmen. Erste Erfolge wurden erzielt, doch damit gibt man sich noch nicht zufrieden.

Das Thema stand in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag auf der Tagesordnung. In diesem Zusammenhang wurde erläutert, was sich bisher schon getan hat. Auf der Grundlage der EU-​Lärmschutzrichtlinie und des Bundesimmissionschutzgesetzes hat die Stadt Heubach einen Lärmaktionsplan aufgestellt. Es geht dabei um die Gmünder Straße, die Hauptstraße und die Mögglinger Straße — also um jene Straßen, die als Ortsdurchfahrt fungieren und viel überörtlichen Verkehr aufnehmen müssen.





