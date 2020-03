Corona: Schwäbisch Gmünd befolgt Vorgaben des Robert-​Koch-​Instituts

Foto: Lämmerhirt

Seit diesem Freitag ist nun bekannt, dass auch Südtirol als Risikogebiet für das Coronavirus eingestuft worden ist. Die Stadt Schwäbisch Gmünd hat diesbezüglich auf ihren Kanälen darauf reagiert.

Freitag, 06. März 2020

Timo Lämmerhirt

43 Sekunden Lesedauer



4

14

4

14

19

Nachdem das Robert-​Koch-​Institut die Liste der Risikogebiete für den Corona-​Virus auf die autonome Provinz Bozen — Südtirol erweitert hat, informiert das Kultusministerium des Landes alle Schulen und Kindergärten über die neuen, zusätzlichen Regelungen. Auch für Schwäbisch Gmünd werden diese Vorgaben übernommen; derzeit werden alle Schulen und Einrichtungen informiert: Alle Personen an Schulen und Kindergärten, die aktuell oder in den vergangenen lTagen aus einem Risikogebiet — eben nun auch aus Südtirol - zurückgekehrt sind, vermeiden — unabhängig von Symptomen — unnötige Kontakte und bleiben vorsorglichTage zu Hause.Die lTage sind aufgrund der lnkubationszeit jeweils ab dem Zeitpunkt der Rückkehr zu zählen.Personen, die innerhalb der letztenTage Kontakt gehabt haben mit einer anderen Person, die in diesem Zeitraum aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist, können weiter uneingeschränkt am Schul– bzw. Kita-​Betrieb teilnehmen. Sofern bei der Kontaktperson eine COVID-​-​Erkankung festgestellt wird, veranlasst das örtliche Gesundheitsamt dabei umgehend weitere Schritte.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

252 Aufrufe

175 Wörter

1 Stunde Online