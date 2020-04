Wie kommen Kommunen jetzt zu Gemeinderatsbeschlüssen?

Foto: gbr

Am 1 . April (keine Scherz!) tagt der Gmünder Gemeinderat im Stadtgarten. Alle Gemeinderäte sitzen soweit auseinander, dass die Gefahr, sich möglicherweise vom anderen anzustecken, ausgeschlossen werden kann. In Böbingen läuft die Sitzung zur Abstimmung über den Haushalt in der kommenden Woche in ähnlicher Form ab. Und wie machen es die anderen?

Mittwoch, 01. April 2020

Gerold Bauer

30 Sekunden Lesedauer



Bürgermeister Stempfle hatte sich zum Beispiel im Vorfeld in einer Videokonferenz mit den Fraktionsvorsitzenden unterhalten. Die meisten Kommunen im Kreis haben ihre geplanten Sitzungen vorerst einmal abgesetzt. Wie man im Falle von notwendigen Eilentscheidungen verfahren kann, hat der Eschacher Bürgermeister Jochen König in der vergangenen Woche praktiziert. Die Möglichkeiten dazu werden in der Gemeindeordnung des Landes unter § 37 und 43 aufgeführt.





Die Rems-​Zeitung berichtet darüber ausführlich in der Mittwochausgabe!



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

129 Aufrufe

122 Wörter

1 Stunde Online