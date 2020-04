#gemeinsam in Gschwend: SV Frickenhofen

„Gerade für ältere und gefährdetere Menschen gilt es in der Zeit der Corona-​Pandemie zusammenzustehen und da zu sein“, sagt Bürgermeister Christoph Hald aus Gschwend. Speziell diesen wird empfohlen, den direkten Kontakte mit anderen Personen weitestgehend zu meiden – sei es beim Einkaufen oder anderen Erledigungen.

gemein​sam​.rem​szeitung​.de liefert einen schnellen Überblick über ehrenamtliche Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

Damit die älteren Menschen aber lebenswichtige Dinge für ihren täglichen Bedarf auch bekommen können, gibt es in der Gemeinde Gschwend gleich zwei Anlaufstationen.Aufgrund der vielen Außengehöfte um Gschwend herum – die rundEinwohner der Gemeinde Gschwend mit rundHaushalten sind aufverschiedene Wohnplätze verteilt — ist dort die Nachbarschaftshilfe nicht so einfach.Bei der Gemeindeverwaltung haben sich deshalb Bürgerinnen und Bürgern gemeldet und hierfür ihre Hilfe angeboten. Diese Einsätze werden auf dem Rathaus koordiniert, wo mit dem Angebot „Gschwender helfen Bürgerinnen und Bürgern“ alle, die Unterstützung benötigen und Unterstützung anbieten, eine zentrale Anlaufstelle zur Verfügung gestellt wird. Man kann sich telefonisch unter-​oder-​(Frau Abele oder Frau Gastel) melden. Dort wird alles Weitere koordiniert.Unter dem Motto #helfenstatttrainieren bieten auch die Sportler/​innen des SV Frickenhofen ihre Hilfe an. Sie wollen damit Solidarität zeigen und den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde dokumentieren. Etwajunge Fußballer wollen montags, mittwochs und freitags Einkäufe und/​oder Botengänge kostenlos erledigen. Man sollte zuvor telefonischen Kontakt mit Thomas Nast () aufnehmen und mit ihm die konkrete Einkaufsliste durchsprechen. Auch die Zahlungsart wird unkomplizierte vereinbart. Der Einkauf wird dann vor der Haustür abgestellt, sofern nicht ein anderer Ablageort ausgemacht wird. Allerdings scheint im Teilort Frickenhofen der Bedarf nicht so groß zu sein, denn bislang gab es noch keine Anfragen. Deswegen weist Thomas Nast darauf hin, dass sich ihr Angebot nicht nur auf den Teilort Frickenhofen beschränkt. Sollte Thomas Nast telefonisch nicht erreichbar sein, ruft er zurück oder man kann ihn per E-​Mail unter Thomas-​Nast@​gmx.​de erreichen.

