Zu schnell und zuviel Alkohol

Am Freitag gegen 20 : 10 Uhr befuhr ein unter Alkoholeinwirkung stehender 41 -​Jähriger mit seinem Pkw Daimler die Gartenstraße in Lorch-​Weitmars. Er wollte, trotz überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts in den Kirchweg abbiegen. Er geriet dabei jedoch zu weit nach links, überfuhr den Gehweg und wurde durch den Betonsockel eines Gartenzauns ausgehebelt. Der Pkw überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen.

Samstag, 18. April 2020

Der-​Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es gelang ihm, sich aus eigener Kraft aus dem Auto zu befreien, weshalb die Feuerwehr Lorch, die mit drei Fahrzeugen undMann an die Unfallstelle ausgerückt war, nicht mehr eingreifen musste. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt rundEuro. Wie sich schnell herausstellte, war der-​Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegenüber der Polizeistreife zeigte sich der Mann während der Unfallaufnahme zunehmend aggressiver und beleidigte die eingesetzten Beamten. Da er sich den Anweisungen der Streife ständig widersetzte, einen Beamten anspuckte und sich nicht an den geforderten Sicherheitsabstand hielt, musste er letztendlich in Gewahrsam genommen werden. Der Mann leistete hierbei massiven Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

