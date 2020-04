Ungewöhnlicher Fan sammelt Spenden für den Gmünder Weihnachtszirkus

Ein ungewöhnlicher Fan hat ein Crowdfunding für ein neues Zelt des Gmünder Weihnachtszirkusses gesammelt. Ungewöhnlich ist er vor allem deshalb, weil er aus der Schweiz kommt und für die Aufführungen mehrere hundert Kilometer Anfahrt in Kauf nimmt.

Donnerstag, 23. April 2020

Eva-Marie Mihai

„Ich bin Zirkusfan und habe in Gmünd den Weihnachtszirkus entdeckt“, berichtet der Schweizer Patrick Loman. Ihm habe gefallen, dass es ein riesiger Betrieb sei, der auf seriöse Art und Weise einen traditionellen Zirkus mache. „Das wirkt kultig auf mich.“ Immer wieder sei er angereist und sei auch in Kontakt mit Zirkusdirektor Oleg Zhovnir gekommen.





Wer spenden will, kann das unter folgendem Link tun: https://​www​.gofundme​.com/​f​/​s​c​h​w​a​b​i​s​c​h​-​g​m​u​n​d​e​r​-​w​e​i​h​n​a​c​h​t​s​c​ircus





Durch Medienberichte habe er davon erfahren, dass im Winter das Zelt gestohlen wurde. Und nachdem sich bisher kein Ermittlungserfolg eingestellt habe, habe er begonnen zu recherchieren. „Ich hab‘ überlegt, was man machen kann.“ Im Internet sei er dann auf die Crowdfunding-​Website gestoßen und hat dort ein Projekt eingerichtet.sollen dort zusammenkommen, damit Zirkusdirektor Zhovnir ein gebrauchtes Zelt kaufen kann und der Weihnachtszirkus pünktlich zum Winter aufgebaut werden kann. Mittlerweile habe er rundMails an Firmen und Institutionen geschrieben, berichtet Loman. Wie lange es dauert, bis das Geld zusammen kommt, liege jetzt an den Gmündern. Immerhin etwas mehr alsEuro haben neun Spender mittlerweile zusammengetragen.

