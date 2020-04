Schönheit des Rosensteins im Film genießen

Wunderbares Frühlingswetter und ein langes Osterwochenende steht vor der Tür. Normalerweise wären unter diesen Bedingungen scharenweise Wanderer auf dem Rosenstein unterwegs und hätte an den Grillplätzen oder in der Waldschenke getroffen. Im Corona-​Jahr ist allerdings alles ganz anders. Um allen, die vielleicht noch wochenlang zu Hause bleiben müssen, den Hausberg von Heubach näher zu bringen, wird nun ein Film gedreht.

Dienstag, 07. April 2020

Gerold Bauer

Die Stadt Heubach rückt in dieser Zeit des Verzichts den Rosenstein in Form eines professionell gedrehten Film in den Mittelpunkt. Dazu wurde eine Firma beauftragt, die demnächst mit den Dreharbeiten beginnen wird.







Informationen und einen Vorgeschmack in Form von Bildern gibt es am 7 . April in der Rems-​Zeitung!

