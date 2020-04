Video-​Gottesdienst zum 75 . Todestag von Dietrich Bonhoeffer

In der Karwoche hätte es einen Gedenkgottesdienst zum 75 . Todestag in der Augustinuskirche gegeben. Weil dies aufgrund des Versammlungsverbots in der Corona-​Zeit nicht möglich ist, hat sich die evangelische Kirche in Gmünd dazu entschlossen, den Gottesdienst via Bildschirm den Gläubigen nahe zu bringen.

Dienstag, 07. April 2020

Die evangelischen Geistlichen Ursula Richter, Matthias Plocher und Rainer Kaupp sind allesamt routiniert, wenn sie vor der Gemeinde predigen. Aber einen kompletten Gottesdienst fürs Internet zu produzieren war dann doch eine besondere Aufgabe – nicht zuletzt in technischer Hinsicht. Normalerweise würde in der Hierarchie des evangelischen Kirchenbezirks Dekanin Ursula Richter kraft Amtes den Ton angeben – aber beim Produzieren des Videos führt ausnahmsweise der Jüngste im Raum die Regie. Die Rede ist von Dominik Borowitz – jüngster Gmünder Kirchengemeinderat und versiert im Umgang mit elektronischen Medien.





Die RZ war bei den Dreharbeiten dabei und berichtet darüber am 8 . April!



Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

