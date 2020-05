Handbremse vergessen: Honda Civic rollt in der Gmünder Weststadt in die Rems

Foto: ac

Die Polizei wurde in der Nacht zum 1 . Mai zu einem außergewöhnlichen Unfall in die Gmünder Weststadt gerufen: Nahe der Eutighofer Straße war ein Auto in der Rems „baden gegangen“. Glück im Unglück: Es gab keine Verletzten.

Freitag, 01. Mai 2020

Heino Schütte

20 Sekunden Lesedauer



Wie die Polizei in einer ersten Mitteilung berichtet, hatte der Fahrer vermutlich vergessen, die Handbremse anzuziehen. Der Honda Civic rollte das Remsufer hinunter und kam im Fluss zum Stehen. Zum Glück auch führt die Rems gerade Niedrigwasser, was sodann auch die Bergung erleichterte.

