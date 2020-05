Zeiselberg-​Biergarten öffnet am Dienstag

Auch der Biergarten-​Betrieb im Land soll nach und nach wieder hochgefahren werden. Den Schutz der Mitarbeiter und Gäste im Blick laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren – auch im Zeiselberg-​Biergarten in Gmünd, der am Dienstag öffnet.

Normalerweise gibt es im Zeiselberg-​Biergarten Platz für 250 Gäste. Diesen Sommer wird es anders sein. „Da wird es nur halb so viele Plätze geben“, so Gastronom Hannes Barth, der bei den Vorbereitungen auf die Biergartensaison dieses Mal nicht nur die Bestellung von Getränken und Lebensmitteln im Blick hat, sondern auch die neueste Corona-​Verordnung für Gaststätten.





Was die Corona-​Verordnung für den Zeiselberg-​Biergarten bedeutet, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

