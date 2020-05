Roland Hamm: Energischer Kämpfer für die IG Metall

Foto: IGM

An der Spitze der IG Metall in Aalen und Schwäbisch Gmünd hat Roland Hamm viel bewegt und oft, aber nicht immer, gewonnen. Von seinen grundsätzlichen Zielen ist er über Jahrzehnte niemals abgerückt. Nun tritt er in den Ruhestand.

Montag, 18. Mai 2020

Gerold Bauer

40 Sekunden Lesedauer



Er fordert, er klagt an: „Die Arbeitgeber müssen ihrer Verantwortung gerecht werden, nicht nur für Gewinne und Dividenden, sondern für die Menschen“, sagt Roland Hamm. Es geht — in diesem Fall — um Bosch AS in Schwäbisch Gmünd, um 2500 Arbeitsplätze, die dort auf dem Spiel stehen. Es geht um den ganzen Standort, denn die geplante Verlagerung der Produktions-​Neuanläufe ins ungarische Maklár könnte der Anfang vom Ende sein, so befürchtet Hamm – und er tut das, was er immer getan hat, in den 40 Jahren seit er sich bei der IG Metall für die Rechte der Arbeitnehmer einsetzt: kämpfen um der Sache willen.





Was dieser Mann im Dienste der Arbeitnehmer geleistet hat, wird am 19 . Mai in der RZ in den Blickpunkt gerückt!



