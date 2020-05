Großbrand im Remstal: Viel Arbeit für mehrere Feuerwehren bis in die Nacht hinein

Fotos: ac

Am Montagabend ist bei Urbach ein landwirtschaftliches Anwesen in Flammen aufgegangen. Mehrere Feuerwehren aus dem Remstal sowie aus Welzheim waren bis weit in die Nacht hinein im Einsatz.

Dienstag, 26. Mai 2020

Heino Schütte

Der Sachschaden geht in die Hunderttausende. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war das Feuer im Bereich eines Schuppens ausgebrochen und griff rasch auf eine Scheune und ein Wohnhaus über. Rund 100 Feuerwehrleute aus Urbach, Plüderhausen, Schorndorf, Fellbach und Welzheim bekämpften den Großbrand. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindern. Mehr über den Großbrand im Remstal am Mittwoch in der Rems-Zeitung.



