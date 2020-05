Nach Corona-​Pause: Jugendliche kommen an die Schulen zurück

Fotos: mia

Am Montag haben Schulen in Schwäbisch Gmünd wieder eröffnet. Der Ablauf war reibungslos, berichten die Schulleiter. Nur die Schüler müssen sich noch ein bisschen umgewöhnen.

Dienstag, 05. Mai 2020

Eva-Marie Mihai

1 Minute 6 Sekunden Lesedauer



Die Pausengongs bleiben aus an diesem ersten Schultag nach einer ungewöhnlich langen unterrichtsfreien Zeit. Trotzdem werden pünktlich um 11 . 15 Uhr in der Schiller-​Realschule Stimmen laut und eine Gruppe Jugendlicher kommt mit maskenverdeckten Gesichtern die Treppe herunter. Manche desinfizieren sich noch einmal die Hände, bevor sie das Gebäude verlassen, ein Mädchen stellt sich auf die Seite und wartet auf ihre Freundin.





„Der erste Schultag war komisch“, erzählt die 15 -​jährige Schülerin. „Meine Freunde waren in einer anderen Gruppe.“ Diese ständigen Trennungen seien gewöhnungsbedürftig. Das frühe Aufstehen sei okay – alles in allem sei sie froh, jetzt wieder an der Schule sein zu können, wo sie die Fragen direkt an die Lehrer stellen könne.





Vier Abschlussklassen werden jetzt an der Schiller-​Realschule unterrichtet und zwei an der Rauchbeinschule. „Die Schüler waren noch ein bisschen müde heute morgen, ich hatte das Gefühl, dass ich die noch wecken musste“, erzählt der geschäftsführende Schulleiter Klaus Dengler mit einem Lachen.





Die Klassen seien jetzt halbiert, in den Räumen sitzen nicht mehr als zehn bis 13 Kinder. „Sie haben vier Stunden Unterricht am Tag.“ Vorerst werden nur die Prüfungsfächer unterrichtet. Die eine Gruppe kommt um 8 Uhr, die nächste um 8 . 30 Uhr. Start, Pausen und sogar Klozeiten finden versetzt statt. „Im Gebäude dürfen nie zu viele gleichzeitig unterwegs sein.“ In der nächsten Woche sollen dann die Abschlussschüler 2021 an die Schulen zurückkommen. Das wären dann nochmal vier Klassen.





Den ganzen Text lesen Sie am 5 . Mai in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

213 Aufrufe

265 Wörter

2 Stunden Online