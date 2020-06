Glaube als Schlüssel zu einem guten Leben

Es gibt keine „Checkliste“, die man als Christ abarbeiten muss, um sich einen Ehrenplatz im Himmelreich zu sichern. Vielmehr sind die vielen praktischen und konkreten Handlungsanweisungen aus der Bibel ein Schlüssel, um bereits auf Erden ein gutes Leben zu führen.

Samstag, 13. Juni 2020

Gerold Bauer

Auch die theologischen Aussagen in der Bibel sind keineswegs nur am Jenseits orientiert. Man denke da an die zehn Gebote – wer sich daran orientiert, hat einen sehr guten Wegweiser fürs Leben!





Worauf es ankommt, steht diese Woche in unserem „Zeitungsgottesdienst“ in der Samstag-​Ausgabe!

Seit Jahrtausenden befassen sich Philosophen mit der Ethik – was nichts anderes bedeutet, als dass sie auf der Suche sind, was ein Mensch beachten muss, um das Gute und das Richtige zu tun. Schon im alten Griechenland war dies eine der am häufigsten gestellten Fragen unter den Gelehrten.

