Fast jeder dritte Mediziner ist schon im Rentenalter

Nicht nur die Gesellschaft allgemein wird immer älter, sondern auch die Ärztinnen und Ärzte werden es. In Aalen sind 29 Prozent und damit fast jeder dritte Mediziner im Rentenalter. Daher geht der Landkreis zusammen mit den Ärzten die Frage an, wie die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung in Zukunft gesichert werden kann.

Montag, 15. Juni 2020

Gerold Bauer

Ein Gutachten des Forschungs– und Beratungsbüros Quaestio, das in der Sitzung des Kreistags vorgestellt worden ist, empfiehlt den Aufbau von Lokalen Gesundheitszentren. In ihnen sollen kleine Praxen aufgehen, außerdem soll das Angebot ausgeweitet werden können. Das Gutachten schlägt vor, dazu den Kreis in fünf Versorgungsbereiche aufzuteilen. Im Rahmen einer Serie beleuchtet die RZ den Status quo und die Zukunft in diesen Teilen des Ostalbkreises.





