Einbruchsversuche

Ein Zeuge verständigte am Freitagmorgen gegen 1 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Personen beobachtet hatte, die sich an einem Café in der Vorderen Schmiedgasse zu schaffen machten. Vor Ort stellten Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers fest, dass das Oberlicht der Glastüre eingeschlagen bzw. gewaltsam geöffnet worden war.

Freitag, 19. Juni 2020

Nicole Beuther

Auch an einer angrenzenden Bäckerei wurde eine eingeschlagene Scheibe festgestellt. Die beiden Unbekannten waren mit schwarzen bzw. beige-​oliven Kapuzenpullovern bekleidet. Beide trugen weiße „Masken“ und hatten dunkle Haare. Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon:/​

