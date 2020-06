Wasser mit Geruch: Erfolgskonzept aus der HfG schafft es ins Aldi-​Regal

Airup-​Gründer schaffen Deal mit Großkonzern: Trinkflasche mit Geruch soll ab Montag verkauft werden. Das steckt dahinter.

Freitag, 19. Juni 2020

Eva-Marie Mihai

Als Lena Jüngst damals durch die Regale des Kauflands im Citycenter streifte, dachte sie immer, dass sie es geschafft habe, wenn ihr Produkt hier verkauft werde. Und tatsächlich – sie hat es geschafft. Zwar nicht bei Kaufland, aber wenn Aldi – wie ursprünglich geplant – schon im Citycenter eröffnet hätte, würde ihr Produkt an genau der Stelle verkauft werden, wo sie als Produktdesign-​Studentin einst ihren Träumen nachgehangen hatte.





Denn ab Montag bietet Aldi die Trinkflasche an, die Lena Jüngst mit ihrem Kommilitonen Tim Jäger an der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Schwäbisch Gmünd entworfen hatte. Die Flasche verleiht Wasser einen Obst-​Geschmack. Das System funktioniert ohne Zucker oder Zusatzstoffe. Ein Duft-​Pod, der auf die Flasche geklemmt wird, erzeugt den Geschmack ausschließlich über den Duft.





„Tim und ich haben an der HfG Produktdesign studiert“, erzählt Jüngst. Zu der Zeit seien sie fasziniert von einem Vortrag der Neurowissenschaft gewesen. Sie setzten sich in ihrer Bachelorarbeit mit der Sinneswahrnehmung auseinander und wie der Geschmackssinn funktioniert. „Ungesunde Ernährung ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft.“ Sie recherchierten, wie groß die Auswirkung von Duft auf den Geschmack ist.





