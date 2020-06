„Night of Light“: Europaweite Aktion jetzt am Montagabend auch im Remspark

Fotos: hs

Am frühen Montagabend laufen rund um das Forum Gold im Remspark Schwäbisch Gmünd die Vorbereitungen für die Aktion „Night of Light“. Sie wird zeitgleich in 7000 Orten Europas stattfinden und will auf die Krise hinweisen, die wegen Corona auch das Veranstaltungstechnik-​Gewerbe hart getroffen hat.

Montag, 22. Juni 2020

Heino Schütte

32 Sekunden Lesedauer



Eigentlich ein trauriger Anlass für die gewiss schöne Lichtinszenierung, die am bei Einbruch der Dunkelheit startet. Die Firma Mixtown Veranstaltungstechnik will im Remspark ein stilles, jedoch unübersehbares Zeichen dafür setzen, dass in der Branche „Alarmstufe Rot“ herrscht. Tausende Arbeitsplätze von leidenschaftlichen Sound– und Lichtkünstlern und Bühnentechnikern stehen auf dem Spiel. Selbstverständlich sind Spaziergänger an diesem lauen Sommerabend eingeladen, im Remspark vorbei zu kommen, zu staunen und den Veranstaltungstechnikern ihre Solidarität zu bekunden. Zu der Lichtinszenierung wird in dezenter Art und Weise auch Musik von Mick Baumeister eingespielt.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

129 Aufrufe

131 Wörter

19 Minuten Online