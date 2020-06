Tödlicher Sturz vom Balkon

Symbol-​Foto: gbr

Der Aufenthalt auf dem Balkon endete für einen Senior in Fellbach tödlich. Der Mann fiel aus dem vierten Stock über das Geländer.

Donnerstag, 25. Juni 2020

Gerold Bauer

21 Sekunden Lesedauer



Am Mittwoch gegen 17 : 45 Uhr beugte sich der 94 -​jährige Bewohner eines Seniorenwohnheims in der Stettener Straße über das Balkongeländer im vierten Obergeschoss. Er verlor dabei offenbar das Gleichgewicht und fiel über das Geländer in die Tiefe.



Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen. Es muss von einem tragischen Unfall ausgegangen werden.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

522 Aufrufe

85 Wörter

2 Stunden Online