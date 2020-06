Mehrere Gewaltausbrüche am Wochenende

Gleich mehrere Hitzköpfe hatten sich am Wochenende offensichtlich nicht im Griff. Sowohl auf dem Campingplatz beim Hammerschmiedsee als auch in Heubach sowie in Eschach war es zu handfesten Auseinandersetzungen gekommen. Ganz schlimm erging es einer 37 -​Jährigen, die von ihrem Partner krankenhausreif geprügelt wurde.

Montag, 29. Juni 2020

Gerold Bauer

Zwischen einem-​Jährigen und seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin kam es am Samstagabend kurz vorUhr auf dem Campingplatz der Hammerschmiede zu einer Auseinandersetzung in deren Verlauf der Mann seiner Partnerin mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug und sie in den Vorgarten seines angemieteten Wohnplatzes warf.Beim Eintreffen von Polizei und Notarzt war die-​Jährige nicht ansprechbar. Durch die Schläge erlitt sie schwere Kopfverletzungen; sie wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.Am Sonntagmorgen gegenUhr kam es am Postplatz zu Streitigkeiten und einer Auseinandersetzung zwischen einem-​Jährigen und einer Gruppe Jugendlicher über deren Ursache bislang keine Einzelheiten bekannt sind. Im Verlauf des Streits gingen wohl mehrere Jugendliche auf den Mann los und schlugen auf diesen ein, weshalb er sich in ein angrenzendes Haus flüchtete.Seinen Angaben zufolge wurde er von den Jugendlichen verfolgt und weiter geschlagen. Der-​Jährige erlitt durch die Schläge einen Nasenbeinbruch, der vor Ort ärztlich behandelt werden musste. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen; Zeugen werden gebeten, sich unter/​zu melden.Bereits am Samstagabend gegenUhr hielt sich ein-​Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Gögginger Straße auf. Der Mann hatte seine Waren zum Bezahlen auf das Kassenband gelegt, als sich drei ihm Unbekannte an ihm vorbeidrängten und seine Einkäufe nach hinten auf das Band warfen. Als der-​Jährige sich dagegen verwahrte wurde er beschimpft und beleidigt. Nachdem alle ihre Waren letztlich bezahlt hatten, verlegte sich das Streitgespräch nach draußen auf den Parkplatz. Hier schlug einer der Männer dem-​Jährigen mit der Faust ins Gesicht und an den Hinterkopf, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor:. Täter: ca.bisJahre alt, ca.cm groß, kräftige bis dicke Statur. Der Mann war dunkel bekleidet und trug eine Basecap.. Täter: ebenfalls ca.bisJahre alt. Er trug ein weißes T-​Shirt. Bei beiden Männern soll es sich laut Aussagen des-​Jährigen um Türken handeln.. Täter: ca.Jahre alt und deutscher Herkunft. Die drei Männer waren mit einem silberfarbenen Pkw Mercedes Benz unterwegs.Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd,/​in Verbindung zu setzen.

