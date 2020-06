Remsbahn zwischen Gmünd und Schorndorf gesperrt

Wegen Brückenarbeiten am Überweg „Bärenbach“ in Plüderhausen ist die Bahnstrecke der Remsbahn (RB 13 ) zwischen Schorndorf und Schwäbisch Gmünd bis Freitag noch voll gesperrt. Es wird ein Schienenersatzverkehr angeboten. Die Streckenabschnitte Stuttgart Hbf — Schorndorf sowie Schwäbisch Gmünd – Aalen/​Crailsheim werden gemäß des aktuell gültigen Corona-​Plus Fahrplanes bedient.

Mittwoch, 03. Juni 2020

Gerold Bauer

Bedienstete an den Stationen Schorndorf und Schwäbisch Gmünd werden als Ansprechpartner von Go-​Ahead BW für Fahrgäste der RB 13 zur Verfügung stehen. Die Reisezeiten zwischen Stuttgart und Aalen/​Crailsheim verlängern sich zum Teil erheblich.

Veränderungen im Einzelnen:

Die Streckenabschnitte Stuttgart Hbf Schorndorf sowie Schwäbisch Gmünd – Aalen/​Crailsheim werden in den Ankunfts– und Abfahrtszeiten gemäß des aktuell gültigen Corona-​Plus Sonderfahrplans bedient.Zwischen Schorndorf und Schwäbisch Gmünd wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet.Die Ankunfts/​Abfahrtszeiten der Züge zwischen Stuttgart und Schorndorf sowie zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen/​Crailsheim ändern sich nicht.Die Zugfahrten Aalen — Schwäbisch Gmünd und Schorndorf — Stuttgart sowie Schwäbisch Gmünd — Aalen sind zusätzliche Fahrten, die ausschließlich an den Tagen der Baustelle verkehren. Die Züge haben daher auch keine Ersatznummer und dienen als Anschluss an/​aus den/​dem jeweils ersten/​letzten Bus des Tages in Schorndorf und Schwäbisch Gmünd

