Malteser starten wieder Ersthelferkurse

Die Malteser in Schwäbisch Gmünd bieten nach einer etwa dreimonatigen Corona-​bedingten Pause wieder Kurse in Erster Hilfe an. Dabei wurden die Kurse an den Infektionsschutz angepasst.

Montag, 08. Juni 2020

Eva-Marie Mihai

Grundlage für den Wiedereinstieg in die Erste-​Hilfe-​Ausbildung ist ein umfangreiches Hygiene– und Maßnahmenkonzept: „Um den Infektionsschutz für die Teilnehmenden zu gewährleisten, erfolgen die praktischen Übungen mit Einmalhandschuhen und Mund-​Nasen-​Masken“, berichtet Peukert. „Bei den Demonstrationen der Erste-​Hilfe-​Maßnahmen wird unsere Übungspuppe vermehrt zum Einsatz kommen, um unmittelbaren Körperkontakt zu vermeiden“, führt der Ausbildungsleiter aus. Die Malteser halten für die Teilnehmenden Einmalhandschuhe und Mund-​Nase-​Masken in ausreichender Menge vor. Die Mund-​Nase-​Masken sind während der gesamten Kursdauer zu tragen, Handschuhe bei den praktischen Übungen. Vor jeder praktischen Übung ist Händewaschen mit Seife oder eine Desinfektion obligatorisch.

Um die hohen Auflagen des Infektionsschutzes und die strengen Hygieneregeln zu erfüllen, haben die Malteser ihre Angebote aus methodisch-​didaktischer Sicht angepasst und inhaltlich ausgeweitet. „Wir starten zunächst mit den klassischen Kursen in Erster Hilfe für Führerscheinbewerber und alle Personen, die einen Erste-​Hilfe-​Kurs für Studium oder Beruf benötigen“, erklärt Peter Peukert, Ausbildungsleiter der Schwäbisch Gmünder Malteser. „Dabei möchten wir den Teilnehmenden neben den Grundlagen der Ersten Hilfe, der seelischen Betreuung und der Notfallmaßnahmen auch einen angemessenen Umgang mit Notfallbetroffenen in der aktuellen Corona-​Krise vermitteln. Denn Notfälle geschehen trotz Corona-​Pandemie und es wäre fatal, wenn die Hilfsbereitschaft aus unbegründeten Ängsten sinken würde“, betont der Ausbildungsleiter. Sukzessive werden die Malteser auch ihre weiteren Erste-​Hilfe-​Kurse wie beispielsweise die Erste Hilfe bei Kindernotfällen oder die Erste-​Hilfe-​Fortbildung wieder anbieten, „wobei wir natürlich mit der gebotenen Sorgfalt und unter ständiger Beobachtung der aktuellen Lage vorgehen werden“, so Peukert.

